Андрій Оберемко повертається до київського клубу, але вже в іншому статусі.

Ветеран УПЛ отримав роботу тренера з фізпідготовки в штабі Динамо U-19, повідомляє Динамоманія.

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Оберемко виховувався у структурі київського клубу з 2001 по 2011 роки і провів понад сто матчів за молодіжні команди, але за дорослу награв лише 44 хвилини. Потім були Ворскла, Металіст, запорізький Металург та Іллічівець – загалом 100 матчів і 4 голи на рівні УПЛ, також є 10 ігор у Лізі Європи. У складі молодіжної збірної України хавбек провів 24 поєдинки.

Останнім місцем роботи 38-річного Оберемка був Маріуполь U-19. Фахівець разом із сім'єю покинув зруйноване окупантами місто і тепер спробує принести користь рідному Динамо.

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