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Динамо ведет переговоры с Бетисом по Пиваричу – хорват может стать заменой трансферной цели Реала

23 января 16:35 486 Читати українською
Динамо ведет переговоры с Бетисом по Пиваричу – хорват может стать заменой трансферной цели Реала
Йосип Пиварич / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич сохраняет хорошие шансы на переезд в Испанию. В услугах вице-чемпиона мира-2018 заинтересован тамошний Бетис.

Бетис заинтересован в переходе защитника Динамо Йосипа Пиварича. Сейчас стороны ведут переговоры относительно потенциального трансфера хорвата, информирует El Gol Digital.

Бетис заинтересован в приобретении Пиварича

Основным приоритетом Бетиса на трансферном рынка является подписание форварда, но позиция левого защитника тоже нуждается в усилении, поскольку латералем "огурцов" Хуниором Фирпо интересуется Реал, который якобы готов выложить за игрока около 50 млн евро. Именно в качестве альтернативы Фирпо испанский клуб и рассматривает кандидатуру "динамовца".

К слову, Бетис проявлял интерес к хорвату еще летом, однако дальше заинтересованности дело не дошло.

Контракт Пиварича с Динамо истекает летом 2020 года. В сезоне 2018/19 хорват, который прошлым летом стал вице-чемпионом мира, провел всего 6 матчей в УПЛ.

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