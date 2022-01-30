Уже завтра, 31 января, начнется второй тренировочный сбор Динамо, который продлится до 10 февраля. На турецкой земле за этот период действующие чемпионы Украины планируют провести семь спаррингов.

Луческу берет на сборы двух игроков Динамо U-19 – Диалло снова остался без внимания

Киевляне официально назвали только одного соперника – 31 января сыграют против болгарского Лудогорца. В то же время, "Динамо Киев Inside" удалось узнать всех оппонентов подопечных Мирчи Луческу на втором сборе.

Лудогорец (Болгария), Чукарички (Сербия), Левски (Болгария), БАТЭ (Беларусь), Динамо (Тбилиси), Широкие Бриег (Босния), Рудар (Черногория).

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