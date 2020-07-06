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"Динамо у першому таймі проти Шахтаря було просто присутнє": Леоненко знищив киян за мотивами Класичного

08:00 - Читать на русском
"Динамо у першому таймі проти Шахтаря було просто присутнє": Леоненко знищив киян за мотивами Класичного
Динамо – Шахтар / Сайт киян

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко дав нищівну оцінку грі Динамо у поєдинку 29 туру УПЛ проти Шахтаря (2:3).

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Перевага в складі й майстерності, зараз 20 очок відриву. Я сьогодні з Лужним розмовляв. У нього крім матюків нічого немає. Перший тайм обговорювати не варто. Динамо просто було присутнє. Вони хоч трохи згладили гру тим, що в другому таймі два голи забили. Шахтар в першій половині зустрічі зробив результат, а потім розслабився. Хоч там і молодь.

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Зараз Шахтар нічого не може зламати, їхнє завдання вирішене. Каштру має відмінну можливість награвати молодь, чим він і користується. Взагалі, Шахтар повинен був грати погано в цій грі, адже люди виступають вперше разом на офіційному рівні", – заявив Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

Додамо, що поразка збільшила відставання Динамо від Шахтаря до 20 очок. За підсумками туру кияни пропустили вперед ще й Десну за додатковими показниками.

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Динамо - Шахтар Динамо Динамо Олег Лужний Віктор Леоненко
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