"Динамо у першому таймі проти Шахтаря було просто присутнє": Леоненко знищив киян за мотивами Класичного

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко дав нищівну оцінку грі Динамо у поєдинку 29 туру УПЛ проти Шахтаря (2:3).

"Перевага в складі й майстерності, зараз 20 очок відриву. Я сьогодні з Лужним розмовляв. У нього крім матюків нічого немає. Перший тайм обговорювати не варто. Динамо просто було присутнє. Вони хоч трохи згладили гру тим, що в другому таймі два голи забили. Шахтар в першій половині зустрічі зробив результат, а потім розслабився. Хоч там і молодь.

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Зараз Шахтар нічого не може зламати, їхнє завдання вирішене. Каштру має відмінну можливість награвати молодь, чим він і користується. Взагалі, Шахтар повинен був грати погано в цій грі, адже люди виступають вперше разом на офіційному рівні", – заявив Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

Додамо, що поразка збільшила відставання Динамо від Шахтаря до 20 очок. За підсумками туру кияни пропустили вперед ще й Десну за додатковими показниками.

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