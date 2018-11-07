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Динамо U-19 сыграло вничью с Андерлехтом в матче Юношеской лиги УЕФА

6 ноября 23:21 59 Читати українською
Динамо U-19 сыграло вничью с Андерлехтом в матче Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 / соцсети

Киевское Динамо U-19 расписало мировую со сверстниками из Андерлехта в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА,

В первом матче финала пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА Андерлехт U-19 дома принимал сверстников из Динамо.

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В первом тайме бельгийцы открыли счет благодаря реализованному пенальти Сибена Деваеле, но во второй половине встречи Вадим Мащенко точным ударом помог киевлянам отыграться и установил окончательный счет в матче.

Ответный поединок состоится 28 ноября в Киеве.

Юношеская лига УЕФА. Путь национальных чемпионов. Финал, первый матч

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1

Голы: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70

Юношеская лига УЕФАПлей-офф победителей

Андерлехт U-19 - Динамо U-19: Вторник 06 ноября 2018

Андерлехт U-19
Матч окончен
1 : 1
Динамо U-19
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