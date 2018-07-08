toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Динамо сыграло вничью с Люцерном в спарринге

17:31 181 Читати українською
Динамо сыграло вничью с Люцерном в спарринге
Тренировка Динамо в Австрии / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо и швейцарский Люцерн не выявили победителя в контрольном матче на сборе в Австрии.

Динамо провело спарринг с представителем швейцарской Суперлиги Люцерном.

Все голы забивались во втором тайме. На 59-й минуте счет открыл Саймон Гретер, а через 9 минут Артем Беседин невероятным ударом издалека его сравнял.

Следующий контрольный матч киевляне сыграют 9 июля с румынским Ботошани.

Товарищеские матчи

Динамо – Люцерн – 1:1

Голы: Беседин, 68 – Гретер, 59

Теги
Люцерн Люцерн Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
54
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук