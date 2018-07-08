Динамо сыграло вничью с Люцерном в спарринге

Киевское Динамо и швейцарский Люцерн не выявили победителя в контрольном матче на сборе в Австрии.

Динамо провело спарринг с представителем швейцарской Суперлиги Люцерном.

Все голы забивались во втором тайме. На 59-й минуте счет открыл Саймон Гретер, а через 9 минут Артем Беседин невероятным ударом издалека его сравнял.

Следующий контрольный матч киевляне сыграют 9 июля с румынским Ботошани.

Товарищеские матчи

Динамо – Люцерн – 1:1

Голы: Беседин, 68 – Гретер, 59