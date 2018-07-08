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Динамо зіграло внічию з Люцерном у спарингу

17:31 1359 Читать на русском
Динамо зіграло внічию з Люцерном у спарингу
Тренування Динамо в Австрії / ФК Динамо Київ

Київське Динамо та швейцарський Люцерн не виявили переможця в контрольному матчі на зборі в Австрії.

Динамо провело спаринг з представником швейцарської Суперліги Люцерном.

Усі голи забивались у другому таймі. на 59-й хвилині рахунок відкрив Саймон Гретер, а за 9 хвилин Артем Бєсєдін неймовірним ударом здалеку його зрівняв.

Наступний контрольний матч кияни зіграють 9 липня з румунським Ботошані.

Товариські матчі

Динамо – Люцерн – 1:1

Голи: Бєсєдін, 68 – Гретер, 59

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