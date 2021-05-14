Главный врач киевлян Андрей Шморгун поделился деталями относительно состояния здоровья Виталия Миколенко, который травмировался в поединке против Зари (1:0).

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет.

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Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами. Все кости целы. Он примет участие в тренировочном сборе национальной команды", – цитирует Шморгуна официальный сайт киевлян.

Напомним, Миколенко получил травму в борьбе с хавбеком Зари Артемом Громовым, который наступил ему на запястье. К счастью для Андрея Шевченко, Виталий присоединится к сборам накануне чемпионата Европы-2020, которые начнутся уже 15 мая.

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