Травма защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко оказалась не такой серьезной, как показалось на первый взгляд.

21-летний украинец избежал перелома в столкновении с Громовым, сообщили в эфире Футбол 1,2,3.

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Хорошие новости о состоянии здоровья Миколенко рассказал наставник сборной Украины Андрей Шевченко. По словам коуча "сине-желтых", у защитника Динамо ушиб. Таким образом, один из лидеров столичного гранда сможет присоединиться к тренировочному сбору национальной команды перед чемпионатом Европы-2020.

Напомним, что Виталий Миколенко получил травму на старте битвы за Кубок Украины. В противостоянии с защитником Динамо хавбек Зари Артем Громов наступил тому на запястье, и Миколенко был заменен на Караваева.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0