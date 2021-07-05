"Нынешний день для меня печальный, поскольку приходится прощаться с Тенерифе. Это был фантастический год для меня и моей семьи. Я вернулся, чтобы наслаждаться футболом после того, как получил травму и мало играл.

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Благодаря Тенерифе, его тренерам и менеджменту я снова смог почувствовать, что это такое – играть и забивать голы. Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить мысль, что я так и не смог насладиться публикой Элиодора. Я надеюсь, что это не прощание, потому что однажды я хотел бы вернуться. Крепко обнимаю, вперед Тете!! Спасибо всем и удачи", – написал Соль в Instagram.

Напомним, в прошлом сезоне испанец выступал за Тенерифе на правах аренды – 42 матча во всех турнирах, 11 голов и 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Франа в 1 млн евро. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023-го.

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