"Я предложил Бупендзу Мирче Луческу, Динамо нужен нападающий. Трансферное окно открыто в Украине до 2 марта. Я смотрел матч Хатайспора против Фенербахче, после чего говорил по телефону с Луческу и тренером Хатайспора Омером Эрдоганом.

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Тренер турецкой команды сказал, что они не отпустят Бупендзу, если не получат игрока взамен. Эрдоган просил Жерсона Родригеса. Поскольку это был последний день трансферного окна, они предложили сначала осуществить трансфер Родригеса, а затем Бупендзы. Однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях.

Президент Динамо не смог прилететь в Анталию из-за смерти отца. Но поскольку трансферное окно в Украине закрывается 2 марта, Динамо сделает второе предложение по Бупендзе. Луческу очень понравился нападающий, он хочет его трансфер. Динамо не называло цифру, а Хатайспор хотел 10 млн евро. У турецкой команды есть официальные предложения по этому игроку от Краснодара и Дженоа, а также от Галатасарая и Бешикташа.

Но никто не готов платить 10 млн. Если Хатайспор согласится опустить цену, Динамо сделает еще одно предложение. Но турецкий клуб не нуждается в деньгах, поэтому не собирается продавать игрока, если им не предложат необходимую сумму", – отметил Эртугрул в комментарии Fanatik.

К слову, Аарон Бупендза пока является лучшим бомбардиром Суперлиги, забив 15 мячей в 19 поединках. Нападающий также имеет опыт выступлений во Франции и Португалии. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Габона всего в 500 000 евро.

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