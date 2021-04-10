Это 5 личная встреча команд. Ранее киевляне триумфировали трижды, а проиграли только раз – обидчиком стал свой же нападающий Супряга, игравший на правах аренды за днепрян. Команда Луческу стремится сохранить 7-очковое преимущество над Шахтером. Матч, как онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартует в 17:00. Только 2 отчетных сопереника перед игрой могли похвастаться действующей серией побед продолжительностью в 3 или больше туров. Благодаря своим успехам в 2021 году подопечные Йовичевича поднялись со дна таблицы на 8 место. До еврокубковой зоны все еще далековато, но хотя бы ближе, чем до вылета.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу

Отмечаем, что в основе киевлян впервые за 7 месяцев выходит правый защитник сборной Украины Александр Тымчик, который сыграл всего несколько минут в Кубке Украины и национальной команде после восстановления от травмы.