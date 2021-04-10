Динамо – СК Днепр-1: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – большой камбэк в команде Луческу
Динамо принимает СК Днепр-1 в 21 туре чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Это 5 личная встреча команд. Ранее киевляне триумфировали трижды, а проиграли только раз – обидчиком стал свой же нападающий Супряга, игравший на правах аренды за днепрян. Команда Луческу стремится сохранить 7-очковое преимущество над Шахтером. Матч, как онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартует в 17:00. Только 2 отчетных сопереника перед игрой могли похвастаться действующей серией побед продолжительностью в 3 или больше туров. Благодаря своим успехам в 2021 году подопечные Йовичевича поднялись со дна таблицы на 8 место. До еврокубковой зоны все еще далековато, но хотя бы ближе, чем до вылета.
Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу
Отмечаем, что в основе киевлян впервые за 7 месяцев выходит правый защитник сборной Украины Александр Тымчик, который сыграл всего несколько минут в Кубке Украины и национальной команде после восстановления от травмы.