Це 5 особиста зустріч команд. Раніше кияни тріумфували тричі, а програли тільки раз – кривдником став Супряга, який грав на правах оренди за дніпрян. Команда Луческу прагне зберегти 7-очкову перевагу над Шахтарем. Матч, як онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартує о 17:00. Лише ці 2 клуби перед грою могли похвалитися чинною серією перемог тривалістю у 3 чи більше турів. Завдяки своїм успіхам у 2021 році підопічні Йовічевіча піднялися з дна таблиці на 8 місце. До єврокубкової зони все ще далекувато, але хоча б ближче, ніж до вильоту.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу

Відзначаємо, що в основі киян вперше за 7 місяців виходить правий захисник збірної України Олександр Тимчик, який відіграв лише кілька хвилин у Кубку України та національній команді після відновлення від травми.