Поединок, как и онлайн-трансляция Динамо – Штурм на "Футбол 24", стартует 3 августа в 21:00 по киевскому времени. Команда Лучесека довольно рано стартовала в еврокубках. За месяц до начала нового сезона чемпионата Украины Динамо дожало Фенербахче в овертайме на стадионе соперника. Австрийцы только начинают свой еврокубковый путь, хотя в рамках своей Бундеслиги уже провели 2 тура и даже ненадолго захватили лидерство, однако впоследствии их потеснили Рапид Вена и ЛАСК.

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Номинально домашняя для киевлян игра состоится в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Это одно из множества других последствий отвратительной войны без правил, которую Россия развязала в Украине, не имея на то каких-либо адекватных причин.

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Необычным будет не только место проведения встречи. Матч Динамо – Штурм смотреть онлайн можно только на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для просмотра трансляции необходимо зарегистрироваться. На предыдущем этапе вещатель организовал бесплатный просмотр матча. Теперь же нужно оплатить подписку, стоимость которой со скидкой составит 20 гривен. Также матч с 15-минутной задержкой будет транслировать канал "2+2". За рубежом игру покажут австрийские телеканалы ORF 1 и ORF 1 Austria, а также португальский Canal 11.

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Динамо и Штурм раньше встречались только в товарищеском матче. Киевляне уступили 0:2 в 2018 году, а на поле тогда выходили такие игроки нынешнего состава, как Бущан, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Беседин, Бурда, Кендзера и Гармаш. Клуб из Граца попадал на украинцев в еврокубках только раз. Штурму удалось выбить Металлист из Лиги Европы 2009/10. В то же время у Динамо вполне положительная статистика против австрийских команд. Киев 6 раз проходил соперников из этой страны, а вылетел лишь раз – в квалификации Лиги чемпионов 1996/97 от Рапида.

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