Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Динамо и Шахтер сыграют в поединке за Суперкубок Украины-2019. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер начнется 28 июля на стадионе в Одессе. Начало поединка за Суперкубок Украины-2019 – в 21:00 по киевскому времени.

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Поединок Динамо - Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "ТРК Украина" и "Футбол 1", начиная с 20:55. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Украины-2019.

Напомним, Шахтер является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Украины. В активе "горняков" 8 трофеев, у Динамо на один меньше. Другие украинские клубы ни одной подобной наградой похвастаться не могут.

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К слову, уже 10 августа (базовая дата) Динамо и Шахтер встретятся в Киеве в матче 3 тура УПЛ 2019/20.