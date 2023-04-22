Попытка киевлян выиграть первый домашний поединок против дончан за 6 сезонов УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 17:00. Удивительный факт, но при Луческу Киев еще ни разу не обыграл "горняков" на своем поле в рамках Премьер-лиги. Последний раз динамовцы побеждали дома еще с Хацкевичем (1:0). Лишь чудо помешает Шахтеру не добыть титул чемпионов Украины. А вот киевляне продолжают борьбу за медали, уступая и СК Днепр-1, и Заре. В первом круге благодаря усилиям Мудрика (гол плюс ассист) победили донетчане (3:1), но очень интересно посмотреть на оба клуба без их главных лидеров атаки.

Динамо – Шахтер: анонс и прогноз на матч УПЛ

После матчей против львовских команд оба главных тренера сделали по 4 перестановки в основе. Мирча Луческу вместо Дубинчака, Попова, Шепелева и Лонвейка выпустил Вивчаренко, Сироту, Волошина и Андриевского. Причем центрбек Динамо неожиданно получил травму посреди недели. По слухам, Денис Попов пропустит даже несколько недель. Игор Йовичевич заменил Назарину, Михайличенко, Сикана и Келси. В старт же попали Степаненко, Конопля, Джурасек и Траоре.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Волошин – Ванат

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Джурасек, Степаненко – Гочолейшвили, Бондаренко, Судаков – Траоре