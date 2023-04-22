Спроба киян виграти перший домашній поєдинок проти донеччан за 6 сезонів УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 17:00. Дивовижний факт, але при Луческу Київ ще жодного разу не обіграв "гірників" на своєму полі в рамках Прем'єр-ліги. Востанє динамівці перемагали вдома ще з Хацкевичем (1:0). Лише диво завадить Шахтарю не здобути титул чемпіонів України. А ось кияни продовжують боротьбу за медалі, поступаючись і СК Дніпро-1, і Зорі. У першому колі завдяки зусиллям Мудрика (гол плюс асист) перемогли донеччани (3:1), але дуже цікаво подивитися на обидва клуби без їхніх головних лідерів атаки.

Динамо – Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ

Після матчів проти львівських команд обидва головні тренери зробили по 4 перестановки в основі. Мірча Луческу замість Дубінчака, Попова, Шепелєва і Лонвейка випустив Вівчаренка, Сироту, Волошина та Андрієвського. Причому центрбек Динамо несподівано отримав травму посеред тижня. За чутками, Денис Попов пропустить навіть кілька тижнів. Ігор Йовічевіч замінив Назарину, Михайліченка, Сікана та Келсі Степаненком, Коноплею, Джурасеком і Траоре.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Волошин – Ванат

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Джурасек, Степаненко – Гочолейшвілі, Бондаренко, Судаков – Траоре