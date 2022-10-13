Команда Луческу пребывает в поисках первых очков на групповом этапе ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартует в 19:45. Французы не проигрывают вот уже 9 поединков во всех турнирах. Киевляне минимально уступили в каждой встрече первого круга Лиги Европы, зато в УПЛ вышли на 3-матчевую победную серию, причем без пропущенных мячей. Смогут ли украинцы перенести свою форму из чемпионата на еврокубки – вопрос, который с надеждой задают болельщики уже 4 тур ЛЕ подряд. Где смотреть матч Динамо – Ренн онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.

Динамо – Ренн: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

После выездного проигранного поединка против отчетного соперника Луческу сделал 4 перестановки в стартовом составе. Нещерет заменил в воротах Бойко, который из-за травмы выбыл надолго. Справа в обороне выходит Тымчик вместо Кендзеры. Сирота в центре обороны потеснил из основы виновника решающего гола Попова. Гармаш меняет на левом краю атаки Кабаева, который регулярно выглядел крайне неубедительно после своего трансфера из Зари.

У Ренна отмечаем выход 17-летнего вингера Дезире Дуэ, который забил победный гол в ворота Динамо, а затем также с замены оформил разгром над Нантом. В общей сложности французы выходят с трио новых игроков. Кроме Дуэ, это Ву и Калимуэндо, которые подменяют Тета с Гуири.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Гармаш – Беседин

Ренн: Манданда – Ассиньон, Ву, Теате, Меллинг – Бурижо, Угочукву, Майер – Дуэ, Калимендо, Терье