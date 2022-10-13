Команда Луческу в пошуках перших очок на груповому етапі ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартує о 19:45. Французи не програють ось уже 9 поєдинків у всіх турнірах. Кияни мінімально поступилися у кожній зустрічі першого кола Ліги Європи, зате в УПЛ вийшли на 3-матчеву переможну серію, причому без пропущених м'ячів. Чи зможуть українці перенести свою форму з чемпіонату на єврокубки – питання, яке з надією задають вболівальники вже 4 тур ЛЄ поспіль. Де дивитися матч Динамо – Ренн онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.

Динамо – Ренн: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Після виїзного програного поєдинку проти звітного суперника Луческу зробив 4 перестановки у стартовому складі. Нещерет замінив у воротах Бойка, який через травму вибув надовго. Праворуч в обороні виходить Тимчик замість Кендзьори. Сирота в центрі оборони потіснив з основи винуватця вирішального гола Попова. Гармаш міняє на лівому краї атаки Кабаєва, який регулярно виглядав украй непереконливо після свого трансферу з Зорі.

У Ренна відзначаємо вихід 17-річного вінгера Дезіре Дуе, який забив переможний гол у ворота Динамо, а потім також із заміни оформив розгром над Нантом. Загалом французи вииходять з тріо нових гравців. Крім Дуе, це Ву та Калімуендо, які підміняють Тета з Гуїрі.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін

Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є