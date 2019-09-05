Динамо разорвало контракт с тремя игроками

Игроки киевского Динамо Павел Лукьянчук, Александр Петрусенко и Владислав Алексеев получили статус свободных агентов.

Павел Лукьянчук, Александр Петрусенко и Владислав Алексеев больше не являются игроками киевского Динамо, передает Динамомания.

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По информации издания, игроки разорвали контракты с "бело-синими" по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Лукьянчук в прошлом сезоне выступал в аренде в венгерской Кишварде, Алексеев досрочно покинул киевский Арсенал из-за исчезновения клуба, а Петрусенко накануне вернулся в Динамо после просмотра в Металлисте 1925.

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Напомним, накануне Динамо после разрыва контракта покинул сербский центральный защитник Александар Пантич.