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Динамо разорвало контракт с тремя игроками

09:15 592 Читати українською
Динамо разорвало контракт с тремя игроками
Павел Лукьянчук / фото ФК Динамо Киев

Игроки киевского Динамо Павел Лукьянчук, Александр Петрусенко и Владислав Алексеев получили статус свободных агентов.

Павел Лукьянчук, Александр Петрусенко и Владислав Алексеев больше не являются игроками киевского Динамо, передает Динамомания.

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По информации издания, игроки разорвали контракты с "бело-синими" по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Лукьянчук в прошлом сезоне выступал в аренде в венгерской Кишварде, Алексеев досрочно покинул киевский Арсенал из-за исчезновения клуба, а Петрусенко накануне вернулся в Динамо после просмотра в Металлисте 1925.

Пантич покинул Динамо

Напомним, накануне Динамо после разрыва контракта покинул сербский центральный защитник Александар Пантич.

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Павел Лукьянчук Павел Лукьянчук Александр Петрусенко Александр Петрусенко Динамо Киев Динамо Киев Владислав Алексеев Владислав Алексеев Трансферы Динамо Киев
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