Юношеская команда Динамо продолжила победную серию в чемпионате. Отчет о матче и видео голов – в этой новости на Футбол 24.

Чемпионат Украины U-19 2022/23, 2-й тур

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0

Голы: Кремчанин, 74, Гусев, 90

Команды обменялись моментами Лебедева и Кречанина на старте матча, после чего динамовцы владели инициативой, которую воплотить в голы мешала расточительность. Так, Кремчанин с острого угла пробил мимо дальней стойки, а к концу тайма он же упустил выход один на один.

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После перерыва голкипер днепрян спас после удара Горбача в касание. Динамо все же забило на 74 минуте: Кремчанин метров с 30 навесил в штрафную, никто не коснулся мяча, который и оказался в воротах. Под занавес встречи сын Олега Гусева Алексей поставил точку в матче, замкнув навес Кремчанина.

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