Динамо завершает план своей зимней подготовки в Турции.

Первым соперником на завершающем этапе сборов станет сербская Инджия, сообщает официальный сайт киевлян.

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Поединок состоится 13 февраля, начало в 16:00. Инджия идет лидером второго дивизиона Сербии. В прямой трансляции матч, как и все предыдущие спарринги, будет показывать канал Динамо Київ в Youtube.

Добавим, что команда Луческу возобновит официальный сезон 26 февраля – домашний поединок против Ингульца в рамках УПЛ.

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