Динамо раскрыло соперника и дату первого матча на завершающем этапе сборов
11:14 - Читати українською
Динамо завершает план своей зимней подготовки в Турции.
Первым соперником на завершающем этапе сборов станет сербская Инджия, сообщает официальный сайт киевлян.
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Поединок состоится 13 февраля, начало в 16:00. Инджия идет лидером второго дивизиона Сербии. В прямой трансляции матч, как и все предыдущие спарринги, будет показывать канал Динамо Київ в Youtube.
Добавим, что команда Луческу возобновит официальный сезон 26 февраля – домашний поединок против Ингульца в рамках УПЛ.
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