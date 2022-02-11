Динамо розкрило суперника і дату першого матчу на завершальному етапі зборів
11:14 - Читать на русском
Динамо довершує план своєї зимової підготовки у Туреччині.
Першим суперником на завершальному етапі зборів стане сербська Інджия, повідомляє офіційний сайт киян.
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Поєдинок відбудеться 13 лютого, початок о 16:00. Інджия йде лідером другого дивізіону Сербії. У прямій трансляції матч, як і всі попередні спаринги, буде показувати канал Динамо Київ у Youtube.
Додамо, що команда Луческу відновить офіційний сезон 26 лютого – домашній поєдинок проти Інгульця в рамках УПЛ.
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