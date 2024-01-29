"Сейчас из того, что мне подсказывает мой WhatsApp, у Динамо есть приоритетная кандидатура на позицию центрального защитника. Кандидатура, утвержденная на всех уровнях, в том числе главным тренером Александром Шовковским.

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Этот футболист ничего общего с защитниками из чемпионата Польши, о которых все пишут, не имеет. Это латиноамериканец, который играет в Латинской Америке и никогда не играл в Европе. Хороший в отборе мяча, высокий, очень сильный, жесткий в воздухе, атлетичный пацанчик такой, хорошая скорость у него.

Переговоры сейчас ведутся там активно и проблема только одна и она страшная – это война в Украине. Ну боится сюда парень ехать, семья боится. Надеюсь, что динамовцам удастся убедить и решить вопрос этого трансфера. Я сознательно не называю фамилии. На фарт", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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