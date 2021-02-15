Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між українською та бельгійською командами під загрозою зриву.

Лідер чемпіонату Бельгії – Брюгге – стикнувся з серйозними проблемами. Сьогодні вранці, 15 лютого, з симптомами коронавірусу на самоізоляцію у терміновому порядку був відправлений півзахисник Шарль Де Кетеларе, повідомляє видання Nieuwsblad.be.

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За інформацією джерела, подібні симптоми стали проявлятися і у інших представників клубу. Сьогодні команда у повному складі здала тести, результати яких, щоправда, поки невідомі. До слова, раніше COVID-19 діагностували у нідерландського захисника Стефано Денсвіла та хорватського оборонця Матея Мітровіча.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.

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