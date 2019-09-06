Цыганков попал в топ-5 самых дорогих правых вингеров Лиги Европы 2019/20

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим украинцем Лиги Европы 2019/20.

Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским игроком Лиги Европы 2019/20 по версии Transfermarkt, передает Команда№1.

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Украинец разделяет 56 – 74 места в общем рейтинге игроков, который возглавляет Погба со стоимостью 100 млн евро. Трансферная цена Цыганкова составляет 20 млн евро.

Кроме того, Виктор попал в топ-5 самых дорогих правого вингера турнира, занимая 5 место. Самым ценным игроком на этой позиции стал новичок Арсенала Николя Пепе, его стоимость оценивается в 65 млн евро.

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