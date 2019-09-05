Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне списка

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку киевского Динамо на групповой этап Лиги Европы, в которую попали 25 игроков.

Отметим, что пока в заявке за "списком А" отсутствуют Виталий Миколенко, Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко. Скорее всего, эти футболисты будут заявлены за "списком Б".

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко

Защитники: Сидклей, Никита Кравченко, Йосип Пиварич, Карлос Самбрано, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригеш, Артем Беседин.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

Добавим, что игрока можно внести в "список Б", если он родился 1 января 1998 или позже и имел право выступать за клуб в течение трех лет без перерыва с момента достижения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих сезонов).