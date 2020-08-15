Динамо просматривает экс-игрока Карпат

На просмотре у "бело-синих" находится экс-игрок Карпат Юрий Тлумак, сообщает Динамомания. Полузащитник уже успел сыграть товарищеский матч за киевлян.

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В поединке Динамо U-19 – ФК Любомир Тлумак вышел в стартовом составе. К слову, Юрий – сын экс-тренера Волыни Андрея Тлумака – недавно покинул Карпаты.

Отметим, что за львовян Тлумак-младший провел лишь 15 минут в прошлом сезоне Премьер-лиги, однако регулярно выступал за молодежные команды Карпат U-19 и U-21.

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