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Динамо просматривает экс-игрока Карпат

12:31 - Читати українською
Динамо просматривает экс-игрока Карпат
Юрий Тлумак / ФК Карпаты

Киевское Динамо продолжает просматривать потенциальных новичков перед началом нового чемпионата.

На просмотре у "бело-синих" находится экс-игрок Карпат Юрий Тлумак, сообщает Динамомания. Полузащитник уже успел сыграть товарищеский матч за киевлян.

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В поединке Динамо U-19 – ФК Любомир Тлумак вышел в стартовом составе. К слову, Юрий – сын экс-тренера Волыни Андрея Тлумака – недавно покинул Карпаты.

Отметим, что за львовян Тлумак-младший провел лишь 15 минут в прошлом сезоне Премьер-лиги, однако регулярно выступал за молодежные команды Карпат U-19 и U-21.

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Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Юрий Юрий Тлумак
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