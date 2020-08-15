Динамо просматривает экс-игрока Карпат

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Динамо подписало второго новичка при Луческу
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Луческу выступил перед игроками Динамо – тренер объяснил, как команда может добиться успеха, а что станет роковымУкраина — 12:18 2204
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Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера ШахтераИталия — 10:28 9335
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Барселона уволит Сетьена и определилась с потенциальными кандидатами, – MarcaИспания — 10:14 4808
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Манчестер Сити – Лион: анонс матча 1/4 Лиги чемпионов – Зинченко с горькими воспоминаниями и призрачными надеждамиЛига чемпионов — 08:00 3627