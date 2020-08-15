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Динамо переглядає екс-гравця Карпат

12:31 - Читать на русском
Динамо переглядає екс-гравця Карпат
Юрій Тлумак / ФК Карпати

Київське Динамо продовжує переглядати потенційних новачків перед початком нового чемпіонату.

На перегляді у "біло-синіх" перебуває екс-гравець Карпат Юрій Тлумак, повідомляє Динамоманія. Півзахисник вже встиг зіграти товариський матч за киян.

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У поєдинку Динамо U-19 – ФК Любомир Тлумак вийшов у стартовому складі. До слова, Юрій – син екс-тренера Волині Андрія Тлумака – нещодавно покинув Карпати.

Зазначимо, що за львів'ян Тлумак-молодший провів лише 15 хвилин у минулому сезоні Прем'єр ліги, проте регулярно виступав за молодіжні команди Карпат U-19 та U-21.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Динамо Карпати Карпати Юрій Юрій Тлумак
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