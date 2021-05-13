Динамо прогулялось по Тернополю перед финалом Кубка Украины
17:09 - Читати українською
Игроки Динамо перед финалом Кубка Украины против Зари прогулялись по Тернополю вместе с болельщиками.
Киевские динамовцы провели предматчевую прогулку по городу, пообщавшись с местными болельщиками. Фанаты Динамо поговорили с кумирами, получили на память яркие фотографии и памятные автографы, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Также игроки и тренеры осмотрели газон Тернопольского городского стадиона, где сегодня состоится игра.
Отметим, что луганская Заря во второй раз попала в финал Кубка Украины. В 2016 году "мужики" уступили донецкому Шахтеру со счетом 0:2. Динамо выигрывало трофей 12 раз.
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