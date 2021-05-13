Сегодня, 13 мая, состоится решающий поединок текущего розыгрыша КУ между Динамо и Зарей.

Динамо – Заря: команды определились с формой на решающий поединок Кубка Украины

Как информирует официальный сайт УАФ, встреча начнется с минуты молчания в память о легендарном украинском тренере Валерии Лобановском. Ровно 19 лет назад специалист умер.

Заметим, стартовый свисток финала Кубка Украины на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича прозвучит в 19:00.

Динамо – Заря: анонс финала Кубка Украины