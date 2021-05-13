Динамо – Заря: команды почтят память Лобановского
15:28 - Читати українською
Финальный матч Кубка Украины сезона 2020/21 начнется с минуты молчания.
Сегодня, 13 мая, состоится решающий поединок текущего розыгрыша КУ между Динамо и Зарей.
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Как информирует официальный сайт УАФ, встреча начнется с минуты молчания в память о легендарном украинском тренере Валерии Лобановском. Ровно 19 лет назад специалист умер.
Заметим, стартовый свисток финала Кубка Украины на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича прозвучит в 19:00.
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