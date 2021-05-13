Уже давно в финале Кубка Украины не было топ-противостояний с реальной интригой. Год назад Динамо встречалось с Ворсклой, а перед этим Шахтер бил Ингулец – при всем уважении к этим командам, рисунок и ход игры был понятен ещё до стартового свистка. Правда, полтавчане забивали гол киевлянам и выдержали 120 минут, но в целом команда сидела в глухой обороне, надеясь просто выстоять. Интересных тактических ходов в этих финалах увидеть не удалось. Теперь всё должно быть иначе.

Динамо – Заря: прогноз на финал Кубка Украины 2020/21

Заря во втором сезоне подряд вела борьбу не только за бронзовые медали УПЛ, но и за серебряные – если бы не случилось ужасного арбитража с Олимпиком, луганчане перед последним туром шли бы в всего в одном очке от Шахтера. Кстати, в чемпионате "мужики" набрали с "горняками" аж четыре зачётных балла, а в матче с Динамо в первом круге им удалось зацепиться за ничью. Конечно, случались и осечки (часто весьма болезненные), но в целом подопечные Виктора Скрипника остались на топ-уровне, играя при этом в атакующий и умный футбол. Команда реально может отобрать Кубок у гранда.

Для этого у неё есть всё. Во-первых, андердогу проще настроиться на финал – конечно, мандраж будет присутствовать, однако ответственность и страх провала давит на фаворитов сильнее. Во-вторых, Заря очень интенсивно прессингует – на чужой половине луганчане отбирают мяч после 7,06 передач соперника, что является лучшим показателем в УПЛ.

В-третьих, команда симпатично выглядит в атакующей работе – по количеству ударов, голов, касаний в штрафной и проценту успешных обводок она стала третьей в чемпионате. В обороне у Зари не всё гладко, но проблемы компенсируют топовые голкиперы – Василь в пост-шот модели отвёл 12,56 ожидаемых голов, а Шевченко выиграл серию пенальти в полуфинале с Александрией.

Словом, Заря является реально опаснім соперником для Динамо. Впрочем, стоит отметить, что за год луганчане не только не стали сильнее, но и сдали позиции – причем как статистически, так и стилистически. Луганчане упростили свою игру ещё в начале сезона, опустив интенсивность прессинга (было 5,9 PPDA) и процент владения мячом (с 60% до 54%). Команда не вытягивала темп, который предлагала в 2019-м, и стала больше внимания уделять переходным фазам – подопечные Виктора Скрипника теперь больше сосредоточены на контратаках, забросах на ход и единоборствах, напоминая времена Юрия Вернидуба.

Качество такого футбола оказалась сомнительным. "Мужики" стали лишь четвёртыми в УПЛ по ожидаемым очкам, перебрав аж 9,9 баллов – если бы Десна не провалила концовку чемпионата, луганчане с треском провалили бы борьбу за бронзу. И это было бы заслуженно, ведь Заря слабо обороняеься – среди топ-5 УПЛ команда допустила самый высокий xG по собственным воротам, пропустив на 15 голов меньше ожидаемого (это слишком большой минус).

В позиционном наступлении они имеют те же проблемы, что и полтора года назад – в последней трети поля команда резко замедляется и долго не может создать топ-моментов. Показательны в этом отношении стали матчи с Минаем и Олимпиком, когда низкий блок соперника долгое время держал Зарю на голодном пайке.

При этом не стоит забывать о печальной статистике встреч против Динамо. Три из четырех последних матчей Заря проиграла по одинаковому сценарию – "мужики" здорово начинали, но быстро сдувались. Киевляне просто размазывали подопечных Виктора Скрипника о газон, а ничья в первом круге УПЛ оказалась откровенной случайностью. Это – большая проблема.

Динамо в принципе мощно выглядело в топ-матчах весной. Команда Мирчи Луческу оступилась только с Десной, а Зарю, Шахтер, Колос и Ворсклу "бело-синие" разнесли с суммарным счетом 10:1. В целом, беспроигрышная серия киевлян во внутренних турнирах стартовала в ноябре и в настоящее время насчитывает 17 поединков. Что самое главное, за этот период их футбол становился только сильнее и стабильнее – и даже после чемпионства команда не сбавила темп, устроив два разгрома. Теперь динамовцы жаждуть оформить золотой хет-трик (Суперкубок, Чемпионат, Кубок) – как сказал Мирча, лишь такие достижения вписывают коллектив в историю Украины.

В тактическом плане нынешнее Динамо может всё. "Бело-синие" способны вести игру от глухой обороны, ведь она стала лучшей в текущем сезоне (всего 15 пропущенных голов при 15,4 ожидаемых) – собственно, именно защитники внесли главный вклад в чемпионство. При этом киевляне могут агрессивно идти вперёд, ведь и по атакующим показателям они лидируют в УПЛ с большим отрывом.

Подопечные Мирчи Луческу в основном контролируют поединок через движение и темп передач, но также готовы выдержать сотни единоборств – кстати, весной Заря тотально проиграла Динамо по этому компоненту. Киевляне работают и через короткий пас, и через забросы, и через умные перемещения центрхав. Столь гибких в тактическом плане коллективов в УПЛ просто нет.

Единственной реальной слабостью Динамо выступает оборона при стандартах и ​​подачах. Эта проблема является общей для всей Украины и исходит из проблем при подготовке на детско-юношеском уровне – защитники привыкли работать по мячу и не контролируют пространство за спиной. Конкретно Динамо ещё и не хватает опыта – Попову 22 года, Забарному лишь 18, а Сироте – 20. Их молодость сказывается на эффективности индивидуальных единоборств, однако защитники быстро прогрессируют.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шепелев, Андриевский, Вербич, Бурда

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльский, Жерсон Родригес – Беседин

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо – Назарина – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В матче второго круга Заря здорово выглядела до перерыва, демонстрируя высокий темп и заслужив гол. Очевидно, луганчане попытаются повторить этот номер, пока есть силы – а их у "мужиков" не так и много, если посмотреть на последние игры. К тому же, сидеть в глухом автобусе стлль эффективно, как Десна или Ворскла, этот коллектив не способен ни стилистически, ни тактически. Главной задачей для подопечных Виктора Скрипника будет поддержание высокой интенсивности единоборств – они могут разбить игру на микроэпизоды, позволив Заре разогнаться в контратаках.

Учитывая настрой луганчан, молодость защитников Динамо и нервозность финалов, можно даже надеяться на гол в ворота киевлян. Впрочем, по всему остальному существуют большие сомнения. "Мужики" играли слишком нестабильно в течение сезона и обнаружили огромные проблемы с обороной, а особенно слабо они выглядели на фоне "бело-синих" – подопечные Мирчи Луческу переигрывали Зарю и в единоборствах, и в точности / количестве передач всех типов, и в качестве / количестве моментов. При этом нарушить целостность игры Динамо сих пор не смогла ни одна команда в Украине.

Киевляне выглядят слишком мощно для того, чтобы просто взять и проиграть Кубок. Конечно, в финалах возможно всё, но логика и последние результаты явно намекают на победу Динамо.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21