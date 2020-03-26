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Представитель Динамо: Двух мнений быть не может – надо утверждать результаты после 22-го тура

26 марта 23:08 58 Читати українською
Представитель Динамо: Двух мнений быть не может – надо утверждать результаты после 22-го тура
Александр Ищенко / Фото из открытых источников

Руководитель ДЮФШ Динамо Александр Ищенко предложил свое видение окончания чемпионата Украины.

"Слышал мнения, что нужно оставить все как есть после 23-го тура. Нет, ребята, какой 23-й тур? Это значит, что мы после одного тура подводим итоги всего чемпионата?

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Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Нужно утверждать результаты после первого этапа – после 22-го тура. Здесь двух мнений быть не может", – сказал Ищенко в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, в 23-м туре Заря победила Шахтер (1:0), а Динамо расписало ничью с Десной (1:1). Как следствие, луганский клуб поднялся на вторую строчку и имеет одинаковое количество очков с подопечными Алексея Михайличенко, однако опережает киевлян по дополнительным показателям.

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УПЛ Заря Заря Александр Ищенко Динамо Киев Динамо Киев
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