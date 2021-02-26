Динамовцы не побеждали в гостях в плей-офф еврокубков в течение 10 лет, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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За это время киевляне провели 11 матчей на выезде в плей-офф Лиги Европы и еще один в Лиге чемпионов против Манчестер Сити. Последний раз Динамо в гостях побеждало Бешикташ в Стамбуле еще в 2011 году (4:1).

Отметим, что киевляне минимально победили Брюгге (1:0) и оформили выход в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (2:1). Следующий соперник "бело-синих" определится уже сегодня, 26 февраля, жеребьевка начнется в 14:00.

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