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Динамо представило новичков

17:32 123 Читати українською
Динамо представило новичков
Динамо представило новичков / фото: Dynamo.kiev.ua

На базе Динамо в Конча-Заспе состоялась специальная пресс-конференция, на которой были представлены новички киевлян – Сидклей, Че Че и Александр Андриевский.

Динамо на специальной пресс-конференции представило новичков команды – бразильцев Че Че и Сидклея, а также Александра Андриевского, который вернулся из аренды в Заре.

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Че че и Сидклей будут выступать под 6-м и 17-м номерами соответственно, а Андриевский выбрал 18-ку на спине. Все игроки получили именные футболки из рук наставника киевлян Александра Хацкевича. К слову, все трое новичков уже заявлены за Динамо на сезон 2018/19.

Напомним, уже завтра Динамо начнет сезон 2018/19 матчем против Шахтера за Суперкубок Украины-2018. Поединок Динамо – Шахтер начнется 21 июля в 21:00.

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