Динамо предлагало Мораеса российскому гранду, – Вацко

Экс-форвард Динамо, а ныне ключевой игрок Шахтера Жуниор Мораес мог защищать цвета российского клуба.

"После той драки (стычка Мораеса с игроками Шахтера в 2016-м, за что тогдашний нападающий Динамо получил 5 матчей дисквалификации – прим.) его отдали в аренду в Китай.

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Я знаю, что предлагали Локомотиву купить его. У него контракт заканчивался, и он не был нужен. Кажется, цифра в 5 млн евро была озвучена. Но Локомотив отказался", – сказал известный комментатор Виктор Вацко в эфире своей программы "Вацко Live".

Напомним, летом 2018-го Жуниор с громким скандалом перебрался в стан Шахтера, а еще через год получил украинское гражданство и вызов в команду Шевченко.

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