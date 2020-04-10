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Динамо предлагало Мораеса российскому гранду, – Вацко

14:33 67 Читати українською
Динамо предлагало Мораеса российскому гранду, – Вацко
Схватка Мораеса с игроками Шахтера / Фото ФК Шахтер

Экс-форвард Динамо, а ныне ключевой игрок Шахтера Жуниор Мораес мог защищать цвета российского клуба.

"После той драки (стычка Мораеса с игроками Шахтера в 2016-м, за что тогдашний нападающий Динамо получил 5 матчей дисквалификации – прим.) его отдали в аренду в Китай.

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Я знаю, что предлагали Локомотиву купить его. У него контракт заканчивался, и он не был нужен. Кажется, цифра в 5 млн евро была озвучена. Но Локомотив отказался", – сказал известный комментатор Виктор Вацко в эфире своей программы "Вацко Live".

Напомним, летом 2018-го Жуниор с громким скандалом перебрался в стан Шахтера, а еще через год получил украинское гражданство и вызов в команду Шевченко.

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Шахтер Шахтер Локомотив Москва Локомотив Москва Виктор Вацко Трансферы Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Динамо Киев Динамо Киев
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