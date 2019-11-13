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Динамо попытается забрать Леднева зимой или летом, – Цыганык

08:25 129 Читати українською
Динамо попытается забрать Леднева зимой или летом, – Цыганык
Богдан Леднев / ФК Заря

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык оценил перспективы хавбека Зари Богдана Леднева, который принадлежит киевскому Динамо.

"Ледневым интересуются многие клубы. Интерес к нему был всегда, еще когда он был в Днепре. Но сейчас он на контракте в Динамо.

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Если его сейчас продадут, может повториться история с Яремчуком, который теперь стоит в 10 раз дороже, чем когда его продавали в Гент. По селекции Динамо в таком случае возникнут вопросы. Думаю, что киевляне зимой или летом попытаются забрать его в команду, чтобы засветить", – рассказал журналист в эфире программы ЦиганикLive.

"Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию", – известный скаут убежден, что защитник Динамо покинет клуб

Напомним, что Леднев сейчас занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ – в активе хавбека Зари 8 голов и 3 ассиста.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Игорь Цыганык Трансферы Роман Яремчук Роман Яремчук Богдан Леднев Богдан Леднев
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