Динамо спробує забрати Лєднєва взимку або влітку, – Циганик

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик оцінив перспективи хавбека Зорі Богдана Лєднєва, який належить київському Динамо.

"Лєднєвим цікавляться багато клубів. Інтерес до нього був завжди, ще коли він був у Дніпрі. Але зараз він на контракті у Динамо.

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Якщо його зараз продадуть, може повторитися історія з Яремчуком, який тепер коштує в 10 разів дорожче, ніж коли його продавали в Гент. Щодо селекції Динамо в такому разі виникнуть питання. Думаю, що кияни взимку або влітку спробують забрати його в команду, щоб засвітити", – розповів журналіст в ефірі програми ЦиганикLive.

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Нагадаємо, що Лєднєв наразі посідає другу сходинку списку бомбардирів УПЛ – в активі хавбека Зорі 8 голів і 3 асисти.