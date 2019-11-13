toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020 ТАЙСОН

Динамо спробує забрати Лєднєва взимку або влітку, – Циганик

08:25 2287 Читать на русском
Динамо спробує забрати Лєднєва взимку або влітку, – Циганик
Богдан Лєднєв / ФК Зоря

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик оцінив перспективи хавбека Зорі Богдана Лєднєва, який належить київському Динамо.

"Лєднєвим цікавляться багато клубів. Інтерес до нього був завжди, ще коли він був у Дніпрі. Але зараз він на контракті у Динамо.

Легендарна перемога Динамо над Барселоною увійшла до рейтингу найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів

Якщо його зараз продадуть, може повторитися історія з Яремчуком, який тепер коштує в 10 разів дорожче, ніж коли його продавали в Гент. Щодо селекції Динамо в такому разі виникнуть питання. Думаю, що кияни взимку або влітку спробують забрати його в команду, щоб засвітити", – розповів журналіст в ефірі програми ЦиганикLive.

"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клуб

Нагадаємо, що Лєднєв наразі посідає другу сходинку списку бомбардирів УПЛ – в активі хавбека Зорі 8 голів і 3 асисти.

blog_ava
Україна – Естонія: розклад заходів напередодні товариського матчу
06:00
1118
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Ігор Циганик Трансфери Роман Яремчук Роман Яремчук Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
22
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук