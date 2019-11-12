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"Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию", – известный скаут убежден, что защитник Динамо покинет клуб

16:02 106 Читати українською
"Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию", – известный скаут убежден, что защитник Динамо покинет клуб
Виталий Миколенко / УАФ

Известный украинский скаут Алекс Великих в интервью "Футбол 24" заявил, что, по его мнению, защитник Динамо Виталий Миколенко в будущем будет играть в топ-чемпионате.

"Миколенко – это игрок, к которому есть и будет конкретный трансферный интерес. Он уже сейчас является интересным трансфером. Молодой, на перспективу, в клуб выше среднего уровня.

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В основе Динамо он играет постоянно, набирается опыта, успешно выступает за сборную, где показывает свой класс на международном уровне. Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию, но это произойдет не раньше лета 2020-го. Именно финальная часть ЧЕ станет для него витриной, которая даст понимание о сумме трансфера (а клубов, которые следят за ним, хватает!). Самым реальным является трансфер Миколенко летом.

Летом 2019-го не только клубы, но и крупные европейские агенты охотились на Миколенко, поэтому советую тем, кто контролирует игрока, быть начеку. А Динамо и господину Суркису благодарность за то, что воспитали еще одну украинскую звезду, которая вскоре займет свое место в большом европейском клубе", – рассказал Великих.

Полную версию интервью с Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

Источник: Футбол 24
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