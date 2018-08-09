Динамо попало под проверку фискальной службы

Фискальная служба Украины начала проверку налоговой отчетности киевского Динамо.

Ранее в СМИ появилась информация о зарплате игроков и тренерского штаба в киевском клубе. Выяснилось, что футболисты и тренерский штаб Динамо получают официальную зарплату в размере менее тысячи долларов в месяц.

Динамо платит игрокам официальную зарплату в размере менее тысячи долларов в месяц, – СМИ

Позже, бывший вингер "бело-синих" Дерлис Гонсалес заявил, что в клубе он получал 110 тысяч долларов в месяц.

Согласно этой информации ДФС начали проверку, сообщает издание unn.

"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", – заверили в ДФС.

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