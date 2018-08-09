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Динамо потрапило під перевірку фіскальної служби

09:29 946 Читать на русском
Динамо потрапило під перевірку фіскальної служби
Президент Динамо Ігор Суркіс / Фото matchday

Фіскальна служба України розпочала перевірку податкової звітності київського Динамо.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо зарплат гравців та тренерського штабу в київському клубі. З'ясувалось, що футболісти та тренерський штаб Динамо отримують офіційну зарплату в розмірі менше тисячі доларів на місяць.

Динамо платить гравцям офіційну зарплату в розмірі менше тисячі доларів на місяць, – ЗМІ

Пізніше, колишній вінгер "біло-синіх" Дерліс Гонсалес заявив, що в клубі він отримував 110 тисяч доларів на місяць.

Відповідно до цієї інформації ДФС розпочали перевірку, повідомляє видання unn.

"У разі встановлення фактів порушень вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, будуть вжиті заходи для їх усунення", – запевнили у ДФС.

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