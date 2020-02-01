Динамо получит за Самбрано 1,8 млн евро, – СМИ

Киевляне не зря столько тянули с трансфером Карлоса Самбрано – Динамо удалось выручить за игрока немалую сумму.

Стали известны детали соглашения относительно перехода экс-защитника киевского Динамо Карлоса Самбрано в аргентинский Бока Хуниорс. Украинский клуб в последний день трансферного окна сумел "выбить" за 30-летнего футболиста сборной Перу 1,8 миллиона евро, сообщает аргентинское издание Telam.

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Выплаты будут осуществляться в несколько траншей. К слову, ранее президент Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль заявлял, что Динамо должно отпустить Самбрано бесплатно в статусе свободного агента, а в СМИ фигурировала сумма около 1 млн евро трансферной компенсации.

Напомним, что перуанец бесплатно присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарском Базелю.

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