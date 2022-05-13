13 мая 1927 года был официально зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества Динамо. Эту дату принято считать днем ​​основания киевского клуба. Шахтер по случаю 95-й годовщины поздравил своих принципиальных визави.

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"С нетерпением ждем наших новых встреч после победы Украины", – написала пресс-служба "горняков" . Динамо с ответом не заставило ждать. "Спасибо, до встречи на Донбасс Арене", – говорится в сообщении киевлян под поздравлением Шахтера.

Спасибо! ️ До встречи на «Донбасс-Арене» — ФК «Динамо» Киев (@DynamoKyiv) 13 мая 2022 г.

Напомним, Динамо за время независимости Украины становилось 16 раз чемпионом, одерживало 13 побед в кубке и 9 в суперкубке. У Шахтера статистика чемпионств несколько скромнее (13), а вот триумфов в кубке и суперкубке столько же, как и у "бело-синих".

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