13 травня 1927 року було офіційно зареєстровано статут Київського пролетарського спортивного товариства Динамо. Цю дату заведено вважати днем заснування київського клубу. Шахтар з нагоди 95 річниці привітав своїх принципових візаві.

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"З нетерпінням чекаємо на наші нові зустрічі після перемоги України", – написала пресслужба "гірників". Динамо з відповіддю не забарилось. "Дякуємо, до зустрічі на Донбас Арені", – йдеться у дописі киян під привітанням Шахтаря.

Дякуємо! ️ До зустрічі на «Донбас-Арені» — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2022

Нагадаємо, Динамо за час незалежності України ставало 16 разів чемпіоном, здобувало 13 перемог у кубку і 9 у суперкубку. У Шахтаря статистика чемпіонств дещо скромніша (13), а от тріумфів у кубку й суперкубку стільки ж, як і в "біло-синіх".

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