Динамо подписало бразильского юниора с украинскими корнями

Столичный гранд продолжает аккумулировать в своем клубе талантливую молодежь со всей Украины.

Киевское Динамо подписало контракт с бразильским полузащитником Жозе Мартином Алмейдой, сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Андрей Шахов.

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16-летний атакующий полузащитник имеет украинские корни: мама футболиста – украинка, отец – бразилец. Ранее юноша выступал в Детско-юношеской футбольной лиге Украины за команду УФК Днепр.

В ближайшее время Алмейда отправится на зимние сборы в Турцию с молодежными составами. Ожидается, что следующую половину сезона он проведет в академии с составом U-17.

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