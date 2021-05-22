"Мы провели два замечательных сбора зимой, особенно турецкий, о чем говорил Мистер. Сейчас Луческу формирует команды, которые ему нужны. Везя даже этих пацанов с U-21 или арендованных, он хочет играть с такими командами, как Базель, с которым мы сыграем в Швейцарии, куда скорее всего поедем.

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На втором сборе он хочет соперничать с Лионом, Монако, Ниццей. И он сам договаривается, у него есть такая возможность. Ведь он не просто так сказал, что провел более 200 товарищеских матчей с Шахтером. Мы обсуждали моменты, что в августе, когда у нас будет недельный цикл, а итальянские команды будут готовиться к сезону, можно будет сыграть с тем же Интером и Миланом. Прямо там, у них. И наши футболисты будут расти. Уже сегодня Мистер разрабатывает план, как лучше подготовить команду к Лиге чемпионов", – сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, выход Динамо из отпуска предварительно запланирован на 22 июня.

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