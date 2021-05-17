Для Динамо прошлый сезон завершился 13 мая в Тернополе, где подопечные Мирчи Луческу выиграли Кубок Украины, обыграв в решающем матче луганскую Зарю.

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Фактически именно на следующий день после финала для большинства игроков столичного клуба начался отпуск. Только сборники разъехались по сборным. Выход команды из отпуска предварительно запланирован на 22 июня, сообщает пресс-служба Динамо.

Также отмечается, что в график могут быть внесены коррективы. Это очевидно, ведь до сих пор неизвестна дата матча за Суперкубок Украины. Кроме того, как раз в разгаре будет чемпионат Европы. В частности, наша национальная команда свой матч третьего тура группового этапа проведет 21 июня.

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