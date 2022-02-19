Динамо і Пахтакор зустрічалися в товариському поєдинку на зборах у Туреччині. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Повернення Шапаренка після COVID-19 вийшло непоганим – Динамо вдало високо пресингувало, проте створити моменти не вдавалось. Вітінью допоміг створити гостру нагоду красивим пасом п'яткою, але Караваєв втратив м'яч. Перед завершенням першого тайму спалахнули пристрасті – команди більше сперечались, аніж грали.

Динамо не зуміло обіграти Пахтакор – кияни перервали переможну серію на зборах, стійка і Нещерет врятували від поразки

По перерві місце у воротах посів Нещерет, який двічі міг пропустити: одного разу врятувала стійка, а в іншому моменті воротар врятував після виходу один на один. В підсумку, Динамо розписало суху нічию, вперше завершивши матч на третьому зборі без забитих голів.