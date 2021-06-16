22-летний страж ворот досрочно покинул расположение "бело-синих", информирует телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Заря официально усилилась Булецой и Алибековым

Контракт Кучерука был рассчитан еще на один сезон, но стороны его разорвали. Теперь Владислав стал свободным агентом. Прошлый сезон кипер провел на правах аренды в Колосе, за ковалевцев он провел 8 матчей, три из которых отстоял на ноль.

Напомним, Владислав Кучерук является воспитанником Динамо и вызывался в молодежные сборные Украины. В частности, в составе "сине-желтых" U-20 он стал чемпионом мира в 2019 году. На турнире кипер сыграл один поединок против Колумбии в четвертьфинале (1:0).

К слову, накануне еще один чемпион мира – Сергей Булеца – покинул киевлян. Он перешел в Зарю на правах аренды.

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