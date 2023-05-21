Киевский клуб нашел того, кого так долго искал, у себя под носом.

Динамо больше не ищет форварда, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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Скауты киевлян вычеркнули эту позицию из своего списка, ведь на ней прекрасно зарекомендовал себя Владислав Ванат. Отмечается, что в клубе полностью удовлетворены высокой результативностью 21-летнего футболиста.

Напомним, Ванат стал основным форвардом Динамо в текущем сезоне. В 36 матчах во всех турнирах он забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с киевлянами действует до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч.

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